Медведица с детенышами выскочила из тумана и напала на одинокого туриста

Мужчина выжил после нападения медведицы гризли с детенышами в национальном парке в США

Медведь гризли выскочил из густого тумана и ранил туриста из американского штата Индиана в национальном заказнике Денали на Аляске. Об этом сообщает телеканал NBC News.

55-летний турист, имя которого не сообщается, шел один в густом тумане. Неожиданно из кустов на него выскочили медведица и несколько детенышей.

Американец получил колотые раны голени, левых ребер и левого плеча. Он успел достать спрей от медведей и воспользовался им. В результате ему удалось отпугнуть диких животных. Пострадавший самостоятельно прошел полтора километра до туристического центра, где ему оказали медицинскую помощь.

Медведи гризли распространены в основном в Канаде и на Аляске. В континентальной части США сохранились небольшие популяции в штатах Монтана, Вашингтон и в районе Йеллоустонского национального парка.

Ранее сообщалось, что гид, сопровождавший группу туристов в американском национальном парке Катмай, штат Аляска, невозмутимо поздоровался с огромным медведем гризли. На записи слышно, как капитан гидроплана, который привез группу в заповедник, говорит медведю: «Привет, парень!»