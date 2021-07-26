Турист посетил знаменитый заповедник и возмутился отсутствию в нем «Макдоналдса»

Британский турист, побывавший в знаменитом национальном парке Сноудония на севере Уэльса, возмутился из-за отсутствия «Макдоналдса». Об этом сообщает Metro.

Мужчина оставил негативный отзыв на платформе TripAdvisor после посещения известного ледникового озера Бала. По словам путешественника, он был удивлен, что ближайший ресторан находится в 23 милях (37 километрах) от заповедника.

«Пока мои друзья наслаждались шашлыками, я решил узнать, где можно купить себе чизбургер. Расстояние меня шокировало, я был встревожен из-за невозможности купить любимую еду», — рассказал британец.

Мужчина предположил, что в отсутствии кафе сети «Макдоналдс» виновата продовольственная мафия, которая не позволяет открыться «приличным» точкам. «Рассчитывайте заплатить более пяти фунтов стерлингов (около 500 рублей) за одно мороженое», — добавил турист.

Отзыв путешественника вызвал неодобрение пользователей сети. «Я жил за углом от "Макдоналдса" в Кардиффе, улицы всегда были завалены грязными упаковками. Я очень рад оказаться подальше от этого», «На этом озере чисто только потому, что там нет "Макдоналдса"», — писали они.

В ноябре 2020 года отдыхающий в Крыму россиянин нанял вертолет за 200 тысяч рублей ради еды из «Макдоналдса». Турист слетал в Краснодар, добрался до ближайшего ресторана известной сети, купил около 20 позиций из меню и вернулся на курорт.