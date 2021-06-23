Популярный парк по ошибке предложил туристам посетить «зону для секса»

В британском национальном парке «Сноудония» туристам по ошибке предложили посетить «зону секса». Об этом сообщает Daily Mail.

На странице заказника в Facebook появилась публикация, где популярная среди путешественников долина Огвен описывалась как «идеальное место для секса». По словам сотрудников парка, опечатка произошла из-за некорректной работы службы автоматического перевода с валлийского на английский язык.

Уточняется, что бот вырвал слово rhyw из контекста и перевел как «секс». «Приглашаем вас совершить незабываемое путешествие в долину Огвен как можно скорее!» — так должна была звучать информация в посте.

Ошибочный перевод рассмешил пользователей сети. «Я не собирался приезжать сюда в ближайшее время, но отказаться от такого заманчивого предложения будет сложно», «Спасибо, что разъяснили правила поведения», — иронично писали юзеры в комментариях.

В прошлом году в ресторане африканского отеля гостям предложили попробовать копченое мясо шимпанзе. После жалоб природоохранной организации, директор отеля заявил, что таким образом в гостиницу пытались заманить богатых клиентов. Также он утверждал, что наличие экзотичного блюда в меню было опечаткой.