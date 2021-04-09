Женщина вернулась из отпуска и обнаружила огромную рептилию в своей постели

Туристка вернулась домой из отпуска и обнаружила большого варана, который пробрался внутрь ее трейлера. Видео и подробности произошедшего опубликовало издание SWNS на своем YouTube-канале.

Уточняется, что видеоролик сделан на территории национального парка Нового Южного Уэльса (Австралия) 28 марта, однако в сети его разместили только сейчас.

59-летняя Аманда Купер сняла на камеру, как огромная рептилия исследует ее жилище — на кадрах двухметровый варан лазит по постели женщины и обнюхивает ее вещи.

Позже, удовлетворив свое любопытство, ящерица неспешно покидает дом Купер через дверь и спускается по ступенькам.

Женщину позабавил незваный гость — она смеется за кадром и удивленно повторяет «Божечки» и «О мой бог».

Ранее в июле 2019 года туристка обнаружила змею в гостиничной кровати. Рептилия обвилась вокруг руки женщины, пока та спала в номере на втором этаже. Проснувшись от прикосновения, она сбросила змею на кровать и вызвала представителей отеля, которые убрали животное из комнаты. Оказалось, что это не опасная для человека зеленая садовая змея.