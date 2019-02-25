Змея пробралась в ботинок пассажирки и пролетела полмира

Британская туристка случайно перевезла змею из Австралии в Шотландию в обуви. Об этом сообщает The Guardian.

Шотландка Мойра Боксолл обнаружила свернувшуюся в обуви рептилию, когда распаковывала чемодан по возвращении в Эдинбург. По словам туристки, она решила, что это игрушка, которую в шутку подбросили ей в багаж.

Однако Боксолл поняла, что змея настоящая и она даже успело сбросить свою старую кожу в вещах путешественницы.

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Позже выяснилось, что это был неядовитый пятнистый питон, которого обычно заводят в качестве домашнего животного. Он пролетел в чемодане почти 15 тысяч километров из города Маккай в Эдинбург.

В январе 60-летняя женщина попыталась провезти через границу 24 мыши-песчанки под юбкой. Таможенников привлекла ее странная походка, и они провели обыск. Выяснилось, что под юбкой контрабандистка скрывала грызунов. Каждое животное сидело в отдельном чулке, примотанном к ногам женщины.

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