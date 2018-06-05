Россиянин отправил набитый вьетнамскими рептилиями чемодан в Стамбул

В чемодане россиянина, который летел из Вьетнама в Россию через Стамбул, обнаружили девять разных видов животных — от скорпионов до змей, сообщает издание Daily Sabah.

Мужчина прибыл в Россию, однако по неизвестной причине не стал забирать свой багаж, поэтому его чемодан отправили обратно в Стамбул. Во время таможенного контроля в стамбульском аэропорту сотрудники нашли внутри несколько пластмассовых контейнеров с животными. Среди них были черепахи, ящерицы, скорпионы, лягушки и змеи.

Рептилий и насекомых передали соответствующим спецслужбам. Цели россиянина не известны.

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В апреле мексиканские власти арестовали путешественника из Китая после того, как нашли в его чемодане части тела вымирающего вида рыб. Сотрудники международного аэропорта Мехико почувствовали сильный запах из багажа туриста и обнаружили в двух его чемоданах 416 плавательных пузырей рыбы тотоаба. После выплаты штрафа в размере 600 долларов мужчине предоставили условное освобождение.

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