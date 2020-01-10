Отель предложил гостям попробовать детеныша шимпанзе

В ресторане африканского отеля гостям предложили попробовать копченое мясо шимпанзе. Официальную жалобу на руководство гостиницы подала природоохранная организация Conserv Congo, пишет Mirror.

Блюдо под названием bébé chimpanzé fumé («копченый детеныш шимпанзе») числилось в меню ресторана в отеле Beatrice в Киншасе, столице Демократической Республики Конго. Стоимость порции составляла 27 фунтов (2164 рубля).

Директор Conserv Congo Адамс Кассинга (Adams Cassinga) заявил, что руководство отеля таким образом пыталось заманить богатых клиентов, в особенности гостей из азиатских стран. «Люди верят, что могут поглотить дух животного через его плоть и благодаря этому стать более могущественными», — добавил он.

Отмечается, что изначально владелец Beatrice Андре Кадима (André Kadima) отрицал изложенную зоозащитниками информацию, объяснив указанное блюдо опечаткой, однако позднее признал, что мясо шимпанзе было включено в меню без его ведома. Он заявил, что осведомлен о ценности этих животных для дикой природы и уже отдал соответствующие распоряжения в отеле.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Японии туристам с ограниченным бюджетом предложили остановиться в дешевом гостиничном номере при условии, что они дадут согласие на онлайн-трансляцию происходящего внутри на YouTube. Трансляция ведется без звука, гостям разрешено выключать свет. Кроме того, в кадре запрещена демонстрация наготы — постояльцы для переодевания должны пользоваться ванной комнатой.

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