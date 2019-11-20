Отель придумал необычное условие для получения дешевого номера

В Японии туристам с ограниченным бюджетом предложили остановиться в дешевом гостиничном номере при условии, что они дадут согласие на онлайн-трансляцию происходящего внутри на YouTube. Об этом пишет Daily Mail.

Отель Business Ryokan Asahi, о котором идет речь, расположен в городе Фукуока на севере острова Кюсю. Стоимость номера №8, где установлен ноутбук с веб-камерой для прямого эфира, составляет 130 иен (1,19 доллара или 76,6 рубля) в сутки.

Интерьер комнаты выполнен в японском стиле — там есть татами, матрас-футон, стол, телевизор и чайник, а за отдельную плату предлагается кондиционер. Отмечается, что камера охватывает все пространство помещения, и «слепые зоны», где можно было бы укрыться, отсутствуют.

Трансляция ведется без звука, гостям разрешено выключать свет. Кроме того, в кадре запрещена демонстрация наготы — постояльцы для переодевания должны пользоваться ванной комнатой. В гостинице рассказали, что акция нацелена на повышение заполняемости номеров.

13 ноября семья туристов из Великобритании отправилась на двухнедельный отдых в пятизвездочный отель в Египте, но по прибытии была вынуждена поселиться в разрушенном здании. Отдыхающие выяснили, что их отель никогда не существовал. Вместо этого им предложили разместиться в гостинице, которая находилась в процессе сноса.

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