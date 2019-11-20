Путешествия
 
Последние новости
В Эстонии рассказали об «отнятых» Россией территориях
В клинике одновременно забеременела половина врачей
Украине предрекли уничтожение из-за Зеленского
МФЦ заменят российские государственные органы
Вселенная оказалась заселенной живыми организмами
В эфир «Первого канала» попали нецензурные оскорбления в адрес Дзюбы
Источником ракетной атаки на Дамаск оказался Израиль
Российские дипломаты посетили экстрадированного в США Буркова
Названы худшие песни для занятия сексом
Новости партнеров

Посетившая 196 стран туристка поделилась секретами успешного путешествия

Перейти в «Мою Ленту»
Лекси Элфорд

21-летняя рекордсменка Книги Гиннесса Лекси Элфорд (Lexie Alford), за три года посетившая 196 стран мира, признанных ООН, дала советы путешественникам. Об этом пишет South China Morning Post.

По ее словам, лучше иметь два паспорта одновременно — это может облегчить получение визы в менее популярные туристические места.

«Если таксист довез вас до отеля и запросил слишком много, то зайдите в отель и попросите помощи. Если это не сработает, то попросите их позвонить в полицию — водитель сразу сдастся», — поделилась своей находкой Элфорд.

Чтобы не платить за багаж, американка летает только с ручной кладью, а на себя надевает как можно больше вещей: «Я ношу с собой складной вещевой мешок на случай худшего сценария. Просто будьте очень осторожны, когда вы подходите к стойке, и не предлагайте им смотреть на ваш багаж».

Также путешественница-рекордсменка сформировала «правило трех дней». Оно заключается в том, что на любой город нужно выделять минимум три дня: один нужен для поиска прачечной, второй — чтобы оставить там свою одежду (поскольку она может быть не открыта в первый день) и третий понадобится, чтобы ее забрать. При этом Элфорд не рекомендует совершать много коротких поездок из-за риска «выгорания».

В октябре 2019 года эксперты в сфере туризма развенчали популярные мифы о путешествиях и дали советы по экономии бюджета во время отдыха. В частности они заявили, что вторник не является самым лучшим днем для покупки авиабилетов, а покупка билетов туда-обратно не всегда обходится дешевле, чем перелеты двумя разными авиакомпаниями.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Seven travel tips from the youngest person to travel to every country in the world, from the three-day rule to a luggage trick
Развеяны популярные мифы об экономии в отпуске
Раскрыты лайфхаки для дешевого путешествия
Путешествия
Путешествия00:0317 ноября

«Большинство испытывают смущение и стыд»

В этой стране торгуют страхом и наркотиками. Что ждет россиян в Колумбии?
02:34Сегодня

Вылетевший в Киев пилот по ошибке объявил пассажирам о прибытии в Москву

20:4119 ноября

Минтранс изучит ситуацию с недопуском толстого кота в самолет

19:5719 ноября

Впавшая в кому в Турции россиянка очнулась

Путешествия00:0413 ноября

Звезда Востока

Саудовской Аравии наскучило зарабатывать на нефти. Теперь ей нужны миллионы туристов
19:5019 ноября

Путину доложили о колоссальном спросе на билеты в Крым

18:5119 ноября

Названы самые популярные у россиян маршруты поездов на Новый год

17:4119 ноября

Названы любимые российские врачи иностранных туристов

Путешествия00:0211 ноября

«Здесь белый турист — полубог или даже полудьявол»

Россиянин решил обойти пешком остров Занзибар. Что из этого вышло
16:4819 ноября

Мальчик утонул в бассейне круизного лайнера

16:0519 ноября

Номера в российских отелях подорожают из-за нового закона

15:0819 ноября

Пропавшего туриста нашли мертвым в российских горах спустя месяц

Россия
МФЦ заменят российские государственные органы
Согласован порядок продажи «красивых» номеров
Россияне покупали их за сотни тысяч рублей. Почему даже теперь они будут доступны не всем
Прохождение медкомиссий для российских водителей захотели ужесточить
«Надругательство над народом»
 
На российском кладбище рабочих засыпало землей
Михаил КаабакВ России уволили врача, спасшего сотни детей
Десятки младенцев могут остаться без пересадки почки. Что не устроило чиновников?
Россиян захотели штрафовать за шум ночью
Все материалы
Мир
Источником ракетной атаки на Дамаск оказался Израиль
Судный день в Мекке
40 лет назад мусульмане устроили бойню в святыне. Так зарождался исламский терроризм
Российские дипломаты посетили экстрадированного в США Буркова
Затерянный ад
Американский проповедник увел в джунгли сотни человек и убил их. В нем видели бога
Сына бывшего президента Германии убили во время лекции
Кто здесь власть
Ближний Восток нужен и России, и США. С кем им придется бороться?
В Эстонии рассказали об «отнятых» Россией территориях
Все материалы
Бывший СССР
Украине предрекли уничтожение из-за Зеленского
«Радушно — это не про Россию»
Среднеазиатские студенты мечтают учиться за границей. Но вынуждены возвращаться домой
Предложение подполковнику США стать украинским министром назвали шуткой
Москва вернула Киеву задержанные в Крыму корабли
Киев продолжит судиться с Москвой из-за инцидента в Керченском проливе
Украинский политик открестилась от попадания в правительство через постель
«Этот кризис очевиден. Им очень тяжело»
Украинцы не могут найти общий язык. Почему власть не способна остановить раскол в стране?
Порошенко предрекли снятие неприкосновенности
Все материалы
Экономика
Великобритания начала уничтожать свои деньги
Перестраховались
Банки много лет наживались на доверчивости россиян. Но скоро этому положат конец
У россиян стало на два офшора меньше
Что означает Bungly-boo!
О том, как рождение детей стимулирует семейный бизнес
«Нафтогаз» оценил предложение России по газу
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
Обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом
Все материалы
Силовые структуры
Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы
«Он чувствовал свою безнаказанность»
Бывший полицейский три года истязал жену. Когда она решила уйти, он ее зарезал
Удар ножом в ходе ссоры водителя и пешехода назвали «роковой случайностью»
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье
«Он мог стрелять по всем, но этого не сделал»
Очевидцы — о трагедии в благовещенском колледже
Арестован охранник обстрелянного студентом российского колледжа
Все материалы
Наука и техника
Вселенная оказалась заселенной живыми организмами
Льют в уши
Apple выпустила AirPods Pro за 21 тысячу рублей. Стоят ли они того?
В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли
Токсичные отношения
США открыли десятки генетических лабораторий на границе с Россией. Что они скрывают?
Россия показала новые средства для борьбы с дронами
Дневник пехотинца Гитлера
Как развлекались и что видели солдаты вермахта в перерывах между боями
Як-130 сильно поменяют
Все материалы
Спорт
В эфир «Первого канала» попали нецензурные оскорбления в адрес Дзюбы
Сборная России разгромила Сан-Марино
Отбор на Евро-2020 завершен. Кто сыграет на турнире?
Стал известен второй соперник сборной России на групповом этапе Евро-2020
Владимир Куц«Ставил рекорды — теперь никому не нужен»
Бегун из СССР был звездой мирового спорта. Но стал изгоем и свел счеты с жизнью
Сборная России разгромила Сан-Марино в последнем отборочном матче к Евро-2020
Евгения Медведева«Сделать лучше я не могу»
Медведева снова не попала в финал Гран-при. Трусова упала, но все равно победила
Клуб-финалист Лиги чемпионов уволил главного тренера
Все материалы
Культура
Режиссер провалившихся «Ангелов Чарли» пожаловалась на зрителей-сексистов
Святая простота
Эта певица рассталась с Робертом Паттинсоном и записала альбом года. Стоит ли ее слушать?
Пригожин раскритиковал «лезущих в Латвию» российских артистов
Свингеры и свинг
Он застал сексуальную революцию и главных рок-звезд 1960-х. Умер фотограф Терри О'Нилл
Дженнифер Лопес просили скрывать возраст ради сохранения карьеры
Каменная башка
Шедевры, деньги, власть: Андрей Кончаловский меряет себя по Микеланджело
Волочкова похвасталась богатыми ухажерами и посоветовала их женам шпагаты
Все материалы
Интернет и СМИ
Названы худшие песни для занятия сексом
«Женственность — это целое искусство»
Издевательства, унижения и сексизм: как телешоу учит дерзких россиянок ублажать мужчин
Мать случайно включила телевизор и обнаружила пропавшую дочь
Королева треша
Вундеркинд в 10 лет стал телезвездой. Погоня за славой превратила его в похотливую женщину
Россияне названы главными фанатами порно с сидением на лице
Пол Джон Ноулз«Через неделю я захотела сбежать от него»
Журналистка в шутку назвала любовника «душителем». Она не знала, что он убил 20 человек
Познер рассказал о самообмане советских людей
Все материалы
Ценности
Оголенный бок стал новым модным трендом у знаменитостей
Saudi Arabia's King Abdullah walks next to Spain's King Juan Carlos (R) after his arrival at Madrid's Barajas airport July 15, 2008. King Abdullah is in Madrid for the inauguration of the World Conference on Dialogue which starts July 16. REUTERS/Zipi/Pool (SPAIN) - GM1E47G087201«Его не боялись, а по-настоящему любили»
Собственный Версаль и 30 жен в одном отеле: роскошная жизнь короля Абдаллы
Названы самые влиятельные люди года в мире моды
То, что скрыто
Когда-то лицо прикрывали только при болезни и на войне. Почему носить маску стало модно?
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»
circa 1925: Guests clustered in a doorway watch as Mustafa Kemal Ataturk, President of the Turkish Republic, dances with his adopted daughter at her wedding. The gesture demonstrated both his policy of Westernisation and Satisation (a deliberate Anti-Islamic line). (Photo by Hulton Archive/Getty Images)«Рожденный стать султаном»
Женщины, алкоголь и гигантская яхта: роскошная жизнь Ататюрка
Самая красивая в мире женщина снялась в мокрой рубашке на голое тело
Все материалы
Путешествия
Вылетевший в Киев пилот по ошибке объявил пассажирам о прибытии в Москву
Красное золото
Эти женщины добывают самую дорогую специю в мире. И все равно живут в нищете
Минтранс изучит ситуацию с недопуском толстого кота в самолет
«Большинство испытывают смущение и стыд»
В этой стране торгуют страхом и наркотиками. Что ждет россиян в Колумбии?
Впавшая в кому в Турции россиянка очнулась
Звезда Востока
Саудовской Аравии наскучило зарабатывать на нефти. Теперь ей нужны миллионы туристов
Путину доложили о колоссальном спросе на билеты в Крым
Все материалы
Из жизни
В клинике одновременно забеременела половина врачей
«Здесь считают, что девушки из России сразу выскакивают замуж»
История россиянки, которая перебралась в Италию и увидела ее темную сторону
Дети играли в прятки и нашли покойника
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»
На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
23-летнюю фитнес-модель нашли мертвой у себя дома
«Какой из него Джеймс Бонд, он ящериц боится»
Советский агент разбогател, добывая секреты за бутылку виски. Его деньги достались жулику
Пугающее видео черных легких мертвого курильщика обрело популярность в сети
Все материалы
Тест: угадай, где Skoda
Угадываем, какой из автомобилей действительно выпустила Skoda
Забытые концепты: Nissan AD-1
Среднемоторное купе, почти на десятилетие опередившее время
Marussia B1: из России с любовью
Видео: живое свидетельство того, русские суперкары существуют
Роскошь со спецсигналами
Mercedes-AMG S 63, BMW M760Li и другие дорогие и быстрые машины с мигалками
Автомобиль Lada испытали в условиях ядерного взрыва
Российские полицейские смогут следить за водителями в режиме онлайн
Kia готовит премьеру нового кроссовера
Все материалы
Дом
Россиянку захотели выселить из квартиры и заставить платить за нее 19 лет
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Москвичи бросились скупать вторичное жилье
«Ощутил жгучую боль в спине и будто удар в живот»
Голые клиенты, нападения и убийства: будни российского риелтора
Сбербанк соорудит «Бублик»
Полный застой
Коммунисты застроили Европу ужасающими зданиями. Теперь все от них в восторге
Уволенную за участие в конкурсе Playboy чиновницу вынудили продать квартиру
Все материалы
Нацпроекты
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»
Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
«Все может закончиться трагически»
Почему россияне стирают пакеты, хранят мусор и донашивают одежду друг за другом
Видно насквозь
Как в России нашли способ победить бесконтрольные траты триллионов бюджетных рублей
Российские вузы оказались привлекательны для иностранцев
В России на месте свалок посадят дубы
Все материалы