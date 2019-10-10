Развеяны популярные мифы об экономии в отпуске

Эксперты в сфере туризма развенчали популярные мифы о путешествиях и дали советы по экономии бюджета во время отдыха. Их слова приводит The Sun.

Во-первых, выяснилось, что вторник не является самым лучшим днем для покупки авиабилетов. Ранее это действительно было правдой, поскольку авиакомпании часто размещали предложения по перелетам онлайн именно в понедельник, что позволяло приобрести билеты по самым выходным тарифам во вторник. Однако теперь, по информации консультанта в области авиации платформы Consumer Reports Уильяма Дж. Макги (William J. McGee), обновления на сайтах бронирования перелетов происходят ежедневно.

Во-вторых, уверенность многих туристов в том, что покупка билетов туда-обратно может обойтись дешевле, чем перелет в одну сторону, тоже оказалась заблуждением. Специалисты отмечают, что зачастую перелеты двумя разными авиакомпаниями бывают бюджетнее.

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Также мифом оказалось и убеждение, что перелеты с пересадками всегда дешевле, чем прямые рейсы. Трэвел-аналитик компании Atmosphere Research Генри Хартефельдт (Henry Harteveldt) отметил, что у всех авиалиний свои «сложные» системы ценообразования, поэтому вычислить, каким способом будет дешевле осуществить перелет, практически невозможно.

Кроме того, бронирование билетов задолго до даты вылета не всегда гарантирует экономию средств. По данным сотрудников сервиса бронирования билетов FareCompare, самое оптимальное время для покупки билетов — за три месяца до путешествия. Приобретая билеты раньше, клиент рискует потратить на них более крупную сумму, поскольку он может «нарваться» на «средний» тариф.

Наконец, самые дешевые билеты не всегда предоставляются лоукостерами. Перед покупкой билета на рейс такой авиакомпании эксперты советуют проверить его стоимость со включенным питанием, багажом и забронированным местом. В итоге эта сумма может сравняться с ценой на перелет более крупным перевозчиком.

Ранее в октябре туристы поделились лайфхаками для дешевого путешествия. Так, самым эффективным способом сэкономить на поездке оказался поиск билетов не только в определенный город прибытия, но и по соседним направлениям.

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