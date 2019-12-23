Отказавшихся спасти жизнь пенсионеру сотрудников отеля публично пристыдили

Сотрудников британского пятизвездочного отеля публично пристыдили в соцсетях после того, как они отказались помогать в спасении жизни пожилого человека. Об этом пишет Newsweek.

Инцидент произошел в субботу, 21 декабря, в Chester Grosvenor Hotel в английском Честере. Местный житель Натан Робертс (Nathan Roberts) рассказал, что обратился к персоналу гостиницы и попросил дефибриллятор для прохожего, у которого случился сердечный приступ.

Однако сотрудники отеля отказали в помощи пенсионеру. После этого Робертс вызвал скорую помощь и одолжил прибор в соседней гостинице, поблагодарив его работников за спасение жизни человеку. О дальнейшем его состоянии не сообщается.

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«Что касается отеля Grosvenor, то я никогда не остановлюсь в этом отеле, и надеюсь, что другие люди узнают о произошедшем», — написал он в посте на Facebook. Пользователи сети негативно отреагировали на ситуацию в комментариях.

В свою очередь сотрудники гостиницы принесли извинения и объяснили произошедшее «внутренним недопониманием», добавив, что неоднократно предоставляли дефибриллятор по просьбе и готовы делать это впредь в любых чрезвычайных ситуациях.

22 сентября работники одного из тунисских отелей взяли в заложники постояльцев и потребовали оплатить уже купленные туры. Сотрудники гостиницы Les Oranges закрыли все выходы с территории отеля, отключили WiFi и отказались пускать на территорию автобусы, которые должны были отвезти туристов в аэропорт.

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