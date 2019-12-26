Отель отказался пускать десятки российских туристов на ночлег без переплаты

Сотрудники отеля в Доминикане отказались пускать на ночлег десятки российских туристов без переплаты. Об этом пишет газета «Взгляд».

По информации издания, около 80 клиентов туроператоров Coral Travel и Sunmar приехали заселяться в гостиницу Barcelo на побережье Баваро. Несмотря на то что россияне уже оплатили свои путевки, персонал отеля снова потребовал от них деньги за жилье.

Некоторые туристы согласились на повторную оплату, чтобы провести в отеле хотя бы ночь и дождаться представителя туроператора, который пообещал приехать на следующее утро. В Coral Travel подтвердили проблемы с заселением россиян и пояснили, что задержка платежа возникла по вине банка-корреспондента.

«В данный момент этот вопрос решен. Вопрос по компенсациям с каждым туристом будет решен в индивидуальном порядке», — отметили в пресс-службе Coral Travel.

В августе туристы забронировали номера в отеле Marlin в Дублине, который оказался закрыт. Согласно отзывам на TripAdvisor, несколько путешественников не смогли попасть в гостиницу из-за того, что она не успела открыться к их приезду. По словам обманутых туристов, их привлек высокий рейтинг заведения.

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