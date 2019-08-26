Забронированный туристами отель с высоким рейтингом оказался закрыт

Туристы забронировали номера в отеле Marlin в Дублине, однако, когда приехали заселяться, он оказался закрыт. Об этом сообщает The Sun.

Согласно отзывам на TripAdvisor, несколько путешественников не смогли попасть в гостиницу из-за того, что она не успела открыться к их приезду. «Забронированный нами отель еще не открылся. Мы имеем дело с очень некомпетентной командой», — написал один турист из Германии.

«Снаружи нас встретили сотрудники отеля и направили нас в другую гостиницу. Нам смогли организовать жилье, но это неприемлемо, когда гости приезжают в отель, а он еще не открыт», — посетовал другой комментатор. «Нам поменяли отель, даже не спросив нас. Вообще-то, мы хотели остаться рядом с улицей Темпл Бар, а не в глухомани», — возмутилась еще одна женщина.

Как заявил представитель Marlin Hotel, задержка открытия отеля была непредвиденной и команда позаботилась о том, чтобы все гости были размещены в других местах в аналогичном районе или в улучшенных номерах в этом же районе.

По словам обманутых туристов, их привлекло расположение гостиницы, высокий рейтинг на Booking и в Google, а также наличие положительных отзывов. После огласки в СМИ Booking удалил все хорошие отзывы со страницы гостиницы.

В июне 2018 года туристов из Глазго, Шотландия, шокировал бильярдный стол в квартире в Хорватии, которую они сняли на время отдыха, так как его реальный размер не соответствовал фотографиям, предоставленным владельцами. Друзья забронировали жилье только ради большого бильярдного стола, который увидели на снимках.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!