Россиянин заказал в Крым вертолет за 200 тысяч рублей ради еды из McDonald’s

Отдыхающий в Крыму россиянин нанял частный вертолет, чтобы купить фастфуд на материке. Об этом сообщает РИА ФАН.

По данным источников в сфере авиаперевозок, турист заказал в Ялту борт, на котором его представитель слетал в Краснодар, добрался до ближайшего ресторана McDonald’s, купил около 20 позиций из меню и вернулся на курорт.

При этом отмечается, что чартерный рейс обошелся туристу в 200 тысяч рублей, а сам заказ — примерно в четыре тысячи рублей. Вертолетная доставка еды из ресторана быстрого питания в Крым заняла около двух часов.

Представители компаний, занимающихся арендой вертолетов на полуострове, рассказали журналистам, что до этого не сталкивались с подобными ситуациями. Как правило, туристы заказывают чартерные рейсы на экскурсии и для встречи гостей. В то же время, отметили собеседники агентства, желание заказать еду в Крым вполне осуществимо, стоимость перелета составит от 200 до 400 тысяч рублей.

Рестораны сети McDonald’s прекратили работу в Крыму в апреле 2014 года. Сотрудникам, работавшим в них, предложили перевестись в любое другое заведение сети на Украине.