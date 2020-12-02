Заказавший вертолет ради еды из McDonald’s россиянин объяснил свой поступок

@truekpru / Telegram

Россиянин, заказавший в Крым вертолет ради еды из McDonald’s, объяснил свой поступок. Видео с рассказом туриста публикует Telegram-канал «Комсомольская правда: КП.ru».

Мужчина пояснил, что он отдыхал со своей девушкой в Алуште, и в какой-то момент паре захотелось «нормальной московской еды». «А поскольку в Крыму нет McDonald’s, то решили взять вертолет и слетать в Краснодар. Закупились, остались довольны и уже в тот же день ближе к вечеру вернулись в отель», — рассказал он.

Как сообщили журналистам источники в сфере авиаперевозок, перелет из Крыма в Краснодар и обратно обошелся мужчине в 200 тысяч рублей. А сам заказ, состоявший из 20 позиций меню, стоил порядка четырех тысяч рублей. Вертолетная доставка еды из ресторана быстрого питания на курорт заняла около двух часов.

Рестораны сети McDonald’s прекратили работу в Крыму в 2014 году. Всем сотрудникам, работавшим в них, предложили перевестись в любое другое заведение сети на Украине.