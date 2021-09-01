Россиянка забралась в древний саркофаг на Кипре и застряла

На Кипре туристка из России забралась в древний саркофаг ради фото и застряла

На Кипре во время экскурсии российская туристка забралась в гробницу ради эффектной фотографии и застряла в древнем саркофаге. Инцидент, произошедший 26 августа, попал на видео. Его опубликовал Telegram-канал Mash.

На размещенных в сети кадрах видно, как женщину пытаются достать сразу несколько человек — сначала они попросили ее согнуть ноги, а затем взяли под руки и потянули вверх.

Как позже объяснила путешественница, она хотела сделать оригинальное фото с популярной достопримечательностью, однако не смогла самостоятельно выбраться из саркофага.

Отмечается, что царские гробницы археологического парка Като Пафос входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Первые сооружения некрополя датируются вторым веком до нашей эры.