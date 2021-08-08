Пьяный россиянин решил тайно пробраться на летное поле и застрял на ленте багажа

Россиянин решил тайно пробраться на летное поле через отсек досмотра багажа и застрял в устройстве для сканирования грузов. Видео и подробности инцидента опубликовал Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 28 июля в московском аэропорту Шереметьево, однако известно о нем стало только сейчас. Россиянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил тайно пробраться на взлетно-посадочную полосу. Для этого мужчина залез в отсек досмотра грузов по багажной ленте.

На кадрах видно, как оказавшись внутри отсека, турист собирается пройти дальше против движения движущейся ленты, однако не удерживает равновесие и падает, зацепившись рюкзаком за ограждение. После этого он все-таки уезжает по транспортеру вниз, теряя по пути ботинок.

Сообщалось, что в конечном итоге мужчина застрял в устройстве для сканирования багажа. После спасения россиянина задержали сотрудники полиции аэропорта.