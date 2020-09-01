На крыле украинского самолета заметили пробравшуюся через аварийный люк женщину

Пассажирка авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) пробралась на крыло самолета через аварийный люк. Произошедшее заметили очевидцы и сняли на видео, ролик и подробности инцидента публикует УНИАН.

На видно, как женщина сначала сидит, а затем прогуливается по поверхности воздушного судна, после чего ей делает замечание, предположительно, член экипажа, и она возвращается в салон лайнера.

Уточняется, что нарушительница летела с отдыха в Турции вместе с мужем и детьми. По данным источника, она была в трезвом состоянии, однако объяснить свой поступок не смогла. Авиакомпания внесла ее в черный список и запретила в дальнейшем пользоваться услугами перевозчика.

Как уточняет 24 канал, инцидент произошел в понедельник, 31 августа, в аэропорту Борисполь в Киеве. В пресс-службе авиагавани подтвердили информацию о случившемся.

Рейс был задержан, а к самолету для выяснения обстоятельств прибыли аварийные службы и представители МАУ — предполагается, что позднее будет вынесено решение о возможном наказании в отношении пассажирки.

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