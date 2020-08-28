Пассажир бизнес-класса раздвинул широко ноги и возмутил окружающих

Пассажир поезда занял необычную позу во время путешествия и возмутил окружающих. Очевидица сняла произошедшее на камеру и разместила снимок в сторис своего Instagram, отметив аккаунт @passengershaming, в котором высмеиваются неоднозначные поступки туристов.

На размещенном в сети кадре запечатлен неизвестный путешественник — видно, как он вытянул вперед и широко раздвинул ноги без обуви и разместил их на подлокотниках впереди стоящего кресла.

«Оцените эти ноги в бизнес-классе», — возмутилась пользовательница в подписи к публикации.

14 февраля похожий случай произошел в аэропорту Торонто — неизвестный авиапассажир широко раздвинул ноги, сидя в зале ожидания авиагавани, и смутил окружающих. На размещенном в сети снимке был мужчина, широко расставивший ноги по обе стороны от себя таким образом, что в соседних креслах никто не смог разместиться.