Пассажир аэропорта широко раздвинул ноги в зале ожидания и смутил окружающих

Неизвестный авиапассажир широко раздвинул ноги, сидя в зале ожидания аэропорта, и смутил окружающих. Соответствующая запись была опубликована в Instagram.

На размещенном в сети снимке запечатлен мужчина, широко расставивший ноги по обе стороны от себя таким образом, что на соседних креслах никто не смог разместиться.

«Либо этот человек настолько хочет сидеть один, либо у него чрезвычайно запущенный вид элефантиазиса (увеличение конечностей или частей тела из-за отека тканей — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в подписи к посту. Отмечается, что фото было сделано в авиагавани Торонто.

Пользователи обсудили публикацию в комментариях. «Посмотрите на лицо женщины справа. Она явно осуждает менспрединг», — заметил один. «Этот пост вызывает во мне бурю негодования!» — высказался другой. «Он просто пытается доминировать», — предположил третий.

2 декабря сообщалось, что неизвестная пассажирка самолета нашла неожиданную пользу от менспрединга. «Кажется, это всегда происходит, когда я сижу рядом с мужчиной. (...) Что ж. Зато когда мне было холодно, я смогла согреться благодаря ему. Кажется, после этого у него самого пошли мурашки, потому что в конце концов он отодвинулся», — рассказала автор записи.

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