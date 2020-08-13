Действия пассажирки самолета с ногой попутчика попали на видео и возмутили сеть

Действия неизвестной пассажирки самолета с ногой попутчика возмутили пользователей сети. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте @passengershaming, в котором высмеиваются неоднозначные поступки туристов.

На размещенных в сети кадрах видно, как женщина в защитной медицинской маске активно массирует оголенную ногу путешественника, который сидит в кресле позади нее. «Да что же это такое!» — говорится в подписи к видео.

Подписчики аккаунта оценили увиденное в комментариях. «Я надеюсь, что они хотя бы знакомы», «Такие действия уже давно пора расценивать как терроризм», «Еще одно доказательство того, что мы произошли от обезьян», «Это до того, как она подстригла ему ногти, или после?», «Мне нехорошо после просмотра этого видео», — прокомментировали они.

30 июля сообщалось, что поза двух неизвестных авиапассажиров на борту самолета возмутила их попутчицу. На размещенном в сети кадре была запечатлена, предположительно, супружеская пара — мужчина и женщина, одетые в шорты. Они сидели в кресле лайнера с застегнутыми ремнями безопасности, при этом мужчина обеими руками держал женщину за оголенные ноги.