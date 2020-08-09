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Странные действия авиапассажирки с едой во время полета рассмешили попутчика

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Фото: @passengershaming / Instagram

Странные действия неизвестной авиапассажирки с едой во время перелета рассмешили ее попутчика. Соответствующий снимок опубликован в сторис Instagram-аккаунта @passengershaming, в котором высмеиваются неоднозначные поступки туристов.

На размещенном в сети кадре запечатлено, как путешественница держит в руке закуску из филе куриной грудки в панировке, подставив ее под солнечный свет, исходящий из-под прикрытой шторки иллюминатора.

«Смешно до невозможности. Сидящая передо мной пассажирка пытается подогреть наггетс на солнце», — описал в комментарии ситуацию пользователь. По его словам, таким образом туристка действовала примерно четверть часа.

7 августа сообщалось, что негигиеничный поступок неизвестного пассажира самолета возмутил его попутчицу, и она сняла произошедшее на камеру. На размещенной в сети фотографии был запечатлен сидящий в соседнем кресле лайнера путешественник, одетый в короткие шорты, — на кадре видно, что он полностью разулся и положил одну босую ногу на другую.

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