Мерзкий поступок босоногого авиапассажира при пандемии возмутил попутчиков

Пассажиры самолета возмутились негигиеничным поступком неизвестного попутчика во время пандемии коронавируса и сочли его мерзким. Соответствующий снимок появился в Instagram-аккаунте @passengershaming, в котором высмеиваются поступки туристов.

На размещенном в сети кадре видно, что один из путешественников полностью разулся и разместил босые ноги на соседнем кресле, упершись пальцами в подлокотник. «Может, нам теперь задуматься о масках для ног? Да уж, носки... Боже мой, пожалуйста, носите их!» — говорится в подписи к посту.

Подписчики аккаунта обсудили ситуацию в комментариях. «Единожды я разувался в самолете и клал свои ноги на кресло, но в моем распоряжении были три кресла из четырех — и даже тогда я положил между ногами и креслом куртку», «Это хуже, чем коронавирусная инфекция», «Давайте уже запретим обувь с открытым носком в самолетах», «Какие страшные ногти», «Мерзость какая», «Люди совсем ничего не стесняются», — писали они.

30 июля сообщалось, что поза двух неизвестных авиапассажиров на борту самолета возмутила их попутчицу. На размещенном кадре запечатлена, предположительно, супружеская пара — мужчина и женщина, одетые в шорты. Они сидят в кресле лайнера с застегнутыми ремнями безопасности.

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