Интимные действия пассажиров самолета попали на камеру и возмутили попутчиков

Попутчики сняли на камеру интимные действия пассажиров самолета и возмутились их поведению. Снимок, сделанный одним из очевидцев, публикует Instagram-аккаунт @passengershaming, в котором высмеиваются поступки туристов.

На фотографии изображены неизвестные мужчина и женщина, которые целуются в кресле на глазах других людей в салоне авиалайнера. При этом, как видно на кадре, мужчина сидит в маске, а его спутница — без.

Как утончила автор фото, она запечатлела этот момент на рейсе из Форт-Лодердейла в Колумбус. «Эта парочка была слишком сладкой. Сперва он кормил ее ложкой, буквально... ложкой! А затем снял с нее носки и начал массажировать стопы. И все закончилось этим. Я не могла не заснять», — поделилась она.

Подписчики бросились критиковать поступок пары. «Какого черта они делают!?», «Лучше бы сняли номер», «Ну почему все странные выходки случаются на рейсах лоукостеров?», «Надеюсь, они хотя бы знакомы», — писали комментаторы.

Ранее в июле неизвестная пассажирка самолета использовала трусы в качестве маски и возмутила попутчиков и пользователей сети. На размещенном в Instagram-аккаунте @passengershaming коллаже из трех снимков запечатлена женщина, которая сидит в среднем ряду лайнера рядом с другими туристами. На ее голове было светлое нижнее белье с черными кружевами.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru