Пассажирка разбила в самолете палатку из-за коронавируса и возмутила попутчиков

Неизвестная пассажирка разбила во время полета на самолете палатку в целях защиты от коронавирусной инфекции и возмутила некоторых попутчиков. Снимок был опубликован в Instagram-аккаунте @passengershaming, авторы которого высмеивают странные выходки туристов.

На размещенном в сети кадре запечатлена девушка в кресле воздушного судна, которая находится внутри небольшой палатки с прозрачными стенками. Видно, что путешественница в процессе перелета также использовала средства индивидуальной защиты.

Пользователи сети оценили публикацию в комментариях. «Импровизируй, адаптируй, преодолевай», «Мне нужна такая же, чтобы ездить куда угодно!», «Она что, два кресла заняла?», «Ага, выглядит прекрасно, пока ты не поймешь, что задыхаешься», «Мне эта штука тоже понадобится, когда я вернусь к себе на работу — в начальную школу», «Люди начинают сходить с ума», «Отличная идея», — писали они.

23 июня авиапутешественники сочли мерзким поступок босоногого пассажира и сняли его на видео. На кадрах неизвестный турист закинул голую стопу на подлокотник впереди стоящего кресла и начал шевелить пальцами. Попутчики и пользователи сети возмутились негигиеничными действиями мужчины.

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