Авиапассажир применил защитную маску не по назначению и возмутил попутчика

Неизвестный пассажир самолета во время пандемии коронавируса применил защитную медицинскую маску не по назначению и возмутил попутчика. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте @passengershaming, его авторы высмеивают странные выходки туристов.

На размещенном в сети кадре запечатлен, предположительно, спящий мужчина, который надел средство индивидуальной защиты на глаза и использовал его как маску для сна вместо того, чтобы закрыть им область рта и носа. «Дружище...» — прокомментировал ситуацию автор снимка.

Ранее необычной защитной маской во время вспышки заболевания отличился другой неизвестный путешественник — вместо респиратора или медицинской маски он надел на лицо женское нижнее белье.

5 июня американская актриса Джулия Токарц возмутилась негигиеничным поступком авиапассажира. На опубликованном в сети кадре запечатлен мужчина в защитной медицинской маске с телефоном в руках, который занимает сразу три кресла, положив на них босые ноги.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!