Завернувшаяся в полиэтилен авиапассажирка возмутила попутчиков и была высмеяна

Пользователи сети высмеяли полностью завернувшуюся в полиэтилен пассажирку самолета во время пандемии коронавируса. Снимком путешественницы поделились возмущенные попутчики. Его разместили в Instagram-аккаунте @passengershaming, администраторы которого иронизируют над нелепыми выходками туристов.

На фотографии неизвестная женщина сидит возле иллюминатора, ее тело и голову целиком закрывает огромный прозрачный пакет. Кресло рядом с ней свободно, на нем лежат чьи-то личные вещи.

Подписчики аккаунта пошутили над путешественницей. «Может, проще было остаться дома?», «Ну, она хотя бы попыталась... пускай попытка не была идеальной», «Итак, чтобы защититься от болезни, которая может повредить дыхательные пути, она делает это! Гениально», «Сколько времени должно пройти, прежде чем она превратится в бабочку?» — саркастично комментировали пользователи.

Ранее в мае неизвестный пассажир самолета смутил попутчиков самодельной защитной маской. На размещенном в сети кадре запечатлен мужчина в кресле воздушного судна, на лице которого вместо респиратора или медицинской маски надето нижнее белье.

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