Авиапассажир надел защитную маску из нижнего белья и смутил попутчиков

Неизвестный пассажир самолета смутил попутчиков самодельной защитной маской во время пандемии коронавируса. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте @passengershaming, его авторы высмеивают странные выходки туристов.

На размещенном в сети кадре запечатлен мужчина в кресле воздушного судна, на лице которого вместо респиратора или медицинской маски надето нижнее белье. «Нам всем нужно объединиться и покончить с этим — "ой, посмотрите на меня, какой я смешной и оригинальный, я использую женское кружевное белье как маску", — пока не стало еще хуже», — говорится в подписи к посту.

Подписчики аккаунта отреагировали на публикацию в комментариях. «Надеюсь, он их хотя бы постирал», «Мне кажется, он просто очень хотел привлечь к себе внимание», «Да какая разница, что именно надето на лицо?» — писали они.

22 мая сообщалось, что негигиеничный поступок пассажирки поезда во время пандемии коронавируса возмутил попутчиков. На размещенном в сети кадре было запечатлено, как неизвестная женщина в защитной медицинской маске сидит в кресле, откинувшись спиной к окну и положив босые ноги на соседний подлокотник.

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