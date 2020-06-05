Негигиеничный поступок авиапассажира во время пандемии возмутил попутчицу

Негигиеничный поступок неизвестного авиапассажира во время пандемии коронавируса возмутил попутчицу. Соответствующее фото в сторис на странице в Instagram разместила американская актриса Джулия Токарц, отметив в публикации аккаунт @passengershaming, авторы которого высмеивают странные выходки туристов.

На опубликованном в сети кадре запечатлен мужчина в защитной медицинской маске с телефоном в руках, который сидит сразу на трех креслах, положив на них при этом босые ноги. «Хорошие новости: мне достался целый ряд кресел! Плохие новости: ...» — подписала снимок Токарц, разместив на лице попутчика эмодзи с изображением головы дьявола.

Аналогичный случай произошел в мае в Германии. В сети появился снимок, на котором видно, как неизвестная женщина в защитной маске сидит в кресле, откинувшись спиной к окну и положив босые ноги на соседний подлокотник. Один из попутчиков снял происходящее на камеру.

26 мая сообщалось о пассажире самолета, который смутил попутчиков самодельной защитной маской. На лице мужчины вместо респиратора было надето женское нижнее белье.

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