Поза супружеской пары на борту самолета возмутила авиапассажирку

Поза двух неизвестных авиапассажиров на борту самолета возмутила их попутчицу. Пользовательница Instagram разместила соответствующий снимок в сети, отметив в публикации аккаунт @passengershaming, в котором высмеиваются поступки туристов.

На размещенном кадре запечатлена, предположительно, супружеская пара — мужчина и женщина, одетые в шорты. Они сидят в кресле лайнера с застегнутыми ремнями безопасности. При этом мужчина обеими руками держит женщину за оголенные ноги, которые она закинула ему на колени.

Автор поста сопроводила фотографию хэштегом со словом «нет».

21 июля в сети появился снимок неизвестных мужчины и женщины, которые целовались в кресле на глазах других людей в салоне авиалайнера. При этом, как было видно на кадре, на пассажире была надета защитная медицинская маска, а на его спутнице — нет.

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