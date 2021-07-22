Больной коронавирусом мужчина замаскировался под свою жену и пробрался в самолет

В Индонезии пассажир с положительным тестом на COVID-19 пробрался в самолет под видом своей жены и был арестован. Об этом сообщает CNN.

Мужчина планировал отправиться из Джакарты на остров Тернате, но перед поездкой заразился коронавирусом. Это не остановило путешественника — он замаскировался под свою супругу. Пассажир надел хиджаб, полностью скрывающий тело и лицо.

В таком виде ему удалось обмануть сотрудников аэропорта на стойке регистрации, предъявив паспорт своей жены. Во время полета мужчина зашел в туалет и переоделся.

Один из бортпроводников заметил это и сообщил командиру воздушного судна. По прилете путешественника ожидали машины скорой помощи, его поместили его на карантин и повторно взяли ПЦР-тест — он оказался положительным. Позже пассажира арестовали.

Ранее в июне турагент из Красноярска нашла способ обмануть ПЦР-тест и отправить за границу больных коронавирусом россиян. Региональный представитель Anex Tour Екатерина Семенова в своем Instagram-аккаунте рекомендовала туристам употреблять мирамистин, чтобы получить отрицательный анализ на коронавирус.