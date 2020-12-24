Стюардессы вышли из отеля за покупками и были оштрафованы на 13 тысяч долларов

Группу стюардесс, нарушивших карантин в Сиднее ради похода в магазин, оштрафовали на 13 тысяч долларов. Об этом сообщает Paddle your own Kanoo.

По данным издания, бортпроводницы прилетели в Австралию из Южной Америки и должны были находиться на строгом карантине в отеле при аэропорте, однако несколько человек все же покинули его. Узнав об этом, местная полиция вернула членов экипажа в гостиницу и отправила на изоляцию.

Нарушительниц обязали пройти тест на коронавирус, который показал отрицательные результаты. Несмотря на это, 13 сотрудникам авиакомпании выписали штрафы в размере тысячи евро. По словам местных чиновников, несколько недель назад подобная мера была применена еще к одной стюардессе-нарушительнице, тоже пойманной во время посещения магазина.

Все международные туристы, а также члены экипажа, прибывающие в Австралию, обязаны пройти обязательный 14-дневный карантин. До последнего времени пилотам и стюардессам разрешалось выбрать для этого любой отель, однако после инцидента с массовыми нарушениями им будет можно останавливаться только в одном из двух специально отведенных объектов, находящихся под охраной полиции.

Во время проживания в таком отеле члены экипажа смогут открывать дверь своего номера только для того, чтобы получить еду, а покинуть помещение — только перед обратным рейсом.

Ранее сообщалось, что в Британии 22-летнюю студентку, контактировавшую с больным коронавирусом, оштрафовали на шесть тысяч фунтов стерлингов (более чем на 650 тысяч рублей) за нарушение карантина. Обнаружить девушку удалось по геолокации в Instagram: она выложила фото из ресторана, в котором обедала.