Мужчина пробрался на борт самолета необычным способом и попался

В американском штате Массачусетс сотрудники полиции задержали человека, незаконно проникшего в пассажирский самолет. Об этом сообщает CBS Boston.

Инцидент произошел в аэропорту Логан в Восточном Бостоне с лайнером авиакомпании JetBlue. По данным правоохранительных органов, американец пробрался на аэродром через аварийный выход в одном из терминалов и залез в грузовой отсек воздушного судна.

Впоследствии бортпроводники поймали его и передали полицейским. Задержанным оказался 31-летний Серджиу Парфени (Sergiu Parfeni). Его обвиняют в хулиганстве и вмешательстве в работу аэропорта.

В результате обследования салона самолета подозрительных объектов выявлено не было, в связи с чем у полиции пока нет доказательств, что действия Парфени преследовали террористические цели.

26 августа инспектор по досмотру в новосибирском аэропорту Елена Юдина хотела нелегально улететь в отпуск во Вьетнам. Она посчитала, что коллеги не заметят ее среди других пассажиров и выпустят из страны. Ей удалось пробраться в самолет, однако ее поймали члены экипажа при пересчете пассажиров: их оказалось на одного больше.

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