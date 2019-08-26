Сотрудница российского аэропорта попыталась зайцем улететь на море и попалась

Инспектор по досмотру в новосибирском аэропорту захотела нелегально улететь в отпуск во Вьетнам и попалась. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Сотрудница аэропорта Елена Юдина посчитала, что коллеги не заметят ее среди других пассажиров и выпустят из страны. Женщине удалось пробраться к самолету, однако ее поймали члены экипажа при пересчете пассажиров: их оказалось на одного больше.

Пропуск, с которым Юдина прошла мимо стоек регистрации и таможенного контроля, у нее отобрали.

Выяснилось, что из-за долгов и кредитов на 200 тысяч рублей приставы лишили ее возможности выезжать за границу. Теперь Юдиной грозит до двух лет лишения свободы за попытку незаконного пересечения государственной границы. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в августе двое россиян, сплавлявшихся по озеру Кангасъярви на надувной лодке, нелегально пересекли границу с Финляндией. Рыбаки углубились на финскую территорию на 38 метров, однако когда заметили это, поплыли обратно. Тем не менее местные жители увидели нарушителей и рассказали об этом пограничникам.

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