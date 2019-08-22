Назван самый выгодный для полета за границу город России

Казань оказалась самым выгодным городом для вылета за границу из России. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по бронированию авиабилетов Aviasales, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Выяснилось, что летом 2019 года билеты в Европу из Казани стоили в среднем 15 317 рублей. Примерно за такие деньги туристы слетали в Минск, Вену, Ригу, Баку и Мюнхен.

На второе место попал Краснодар. Оттуда путешественники покупали билеты в Стамбул или Минск за 15 688 рублей. Третьим стал Ростов-на-Дону: из этого города можно было отправиться в Минск, Ереван и Кишинев за 16 432 рубля. За ними последовал Сочи (средняя цена билетов 16 840 рублей) и Калининград (16 851 рубль).

За 18 тысяч рублей за рубеж улетали туристы из Минеральных Вод, за 18 710 рублей — из Москвы, а за 18 759 — из Санкт-Петербурга.

Заключительными в рейтинге стали Самара и Нижний Новгород. Из этих российских городов туристы отправлялись в Европу за 19 623 рубля и 19 901 рубль соответственно

Ранее в августе специалисты сервиса Aviasales выяснили, когда выгоднее всего бронировать авиабилеты по России, в Европу, Азию и США. Оказалось, что вариант покупки билетов в последний момент больше всего подходит тем, кто летает внутри страны. Как правило, такие билеты в среднем дешевле на семь процентов ближе к дате вылета. Однако во многие европейские страны, такие как Испания, Франция, Италия, Германия и Великобритания, лучше планировать путешествие минимум за четыре месяца до вылета.

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