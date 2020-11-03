Пытавшуюся пробраться обманом в бизнес-класс пассажирку выгнали из самолета

В США двух женщин выгнали из самолета после того, как одна из них обманом попала в бизнес-класс ради видео на YouTube. Об этом сообщает The Independent.

Инцидент произошел на рейсе авиакомпании American Airlines из Далласа в Майами. Перед вылетом одна из пассажирок пробралась в бизнес-класс к другой, спрятавшись под телевизионной консолью напротив ее сиденья. Туристка планировала снять «трюк» на камеру, чтобы привлечь подписчиков на свой канал.

Однако планы подруг нарушили стюардессы: одна из них заметила отсутствие пассажирки на месте и сделала громкое объявление, предупредив, что самолет не может взлететь, пока та не найдется. Женщина попыталась вернуться в свое кресло, но была замечена и поймана членами экипажа.

В результате с рейса сняли обеих пассажирок: и саму нарушительницу, и ее подругу, которая, к тому же, летела без маски. По словам очевидцев, путешественница отказывалась выходить из самолета, крича, что потратила крупную сумму на билет в бизнес-классе, а дома ее ждет ребенок, и в итоге туристку вывели полицейские.

Ранее сообщалось, что модель Playboy пригрозили снять с рейса с сыном из-за слишком откровенной одежды. По словам 26-летней Евы Мари (Eve Marie), члены экипажа заявили, что ее топ с леопардовым принтом и глубоким вырезом на груди противоречит дресс-коду, и попросили девушку переодеться.