Модель Playboy пригрозили снять с рейса с сыном из-за слишком откровенной одежды

Пассажирку американской авиакомпании Southwest Airlines пригрозили снять с рейса вместе с сыном из-за того, что она была одета в слишком откровенный наряд. Об этом пишет Mirror.

Инцидент произошел на борту лайнера, следовавшего по маршруту из штата Техас в Оклахому. По словам 26-летней модели Playboy Евы Мари (Eve Marie), члены экипажа заявили, что ее топ с леопардовым принтом и глубокими вырезами на груди и спине противоречит дресс-коду перевозчика, и попросили ее переодеться.

«Я почувствовала себя униженной, смущенной и очень обиженной. (...) Я была сильно расстроена тем, как со мной обращались», — отметила путешественница и добавила, что одна из стюардесс предложила ей помощь — она выдала модели свитер, чтобы та могла им прикрыться и ее не сняли с рейса вместе с ребенком.

Бортпроводница также посоветовала пассажирке сообщить о произошедшем представителям авиакомпании по прибытии. В результате Southwest Airlines передали Мари извинения и выделили скидку на следующий авиаперелет.

28 января сообщалось, что сотрудник авиакомпании United Airlines унизил пассажирку самолета из-за слишком откровенной одежды. Представитель перевозчика заявил, что туристка надела кофту с открытым вырезом, который демонстрировал ее бюстгальтер, и не может зайти в самолет в таком виде.