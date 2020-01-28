Сотрудник авиакомпании унизил пассажирку из-за слишком откровенной одежды

Сотрудник авиакомпании United Airlines унизил пассажирку самолета из-за слишком откровенной одежды. Об этом сообщает Mirror.

По словам Андреа Ворлдвайд (Andrea Worldwide), которая летела из Денвера, штат Колорадо, в Нью-Йорк, перед посадкой на борт ее остановил работник United Airlines. Представитель перевозчика заявил, что туристка надела кофту с открытым вырезом, который демонстрировал ее бюстгальтер, и не может зайти в самолет в таком виде.

Тем не менее, по словам путешественницы, помимо топа на ней был кардиган и шарф, который прикрывал ее грудь.

«Я была полностью унижена и очень смущена. Я чувствовала, что все пялятся на меня. Я не хочу, чтобы другие женщины сталкивались с чем-то подобным», — поделилась эмоциями Ворлдвайд.

После инцидента туристка направила в авиакомпанию жалобу, и перевозчик пообещал разобраться в случившемся.

В июле 2019 года пассажирка авиакомпании EasyJet пожаловалась на стюардессу, которая не пустила ее в самолет из-за вызывающего наряда. 31-летняя Гарриет Осборн поднялась на борт самолета, следовавшего из Малаги в Лондон, в прозрачной кружевной блузке черного цвета, надетой на голое тело.

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