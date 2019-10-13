Туристку оштрафовали на пляже за слишком откровенное бикини

Полицейские оштрафовали туристку на филиппинском пляже за слишком откровенное бикини. Об этом сообщает The Sun.

Туристка из Тайваня прогуливалась со спутником по пляжу острова Боракай в белом купальнике, верх которого был настолько узким, что едва прикрывал грудь, а низ состоял лишь из веревочки.

Отель счел ее бикини слишком откровенным и пожаловался на путешественницу в правоохранительные органы. Тогда сотрудникам полиции пришлось оштрафовать ее на 2,5 тысячи филиппинских песо (около трех тысяч рублей), несмотря на то, что на Филиппинах не существует запретов на ношение непристойной одежды.

По словам майора полиции Джесса Бэйлона, они сделали это, чтобы у других туристов не возникало желания носить подобные наряды. Сама туристка назвала свой купальник самовыражением.

Ранее в октябре подписчики обругали популярную австралийскую модель Габриэль Эпштейн за чересчур откровенное бикини на фотографии в Instagram. Для рекламного снимка она выбрала раздельный купальник цвета хаки с крупным вырезом на топе и сборенными спереди трусами. Фанаты не одобрили модный выбор модели, посчитав его рискованным.

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