Туристки прокатились в откровенных бикини на мопедах по городу и были обруганы

Пользователи сети раскритиковали туристок, которые прокатились в бикини на мопедах на Бали. Об этом сообщает Daily Mail.

На ролике, размещенном в интернете, трое девушек в откровенных купальниках по очереди выезжают на оживленную улицу на мопедах без защитного снаряжения. Их поступок спровоцировал шквал критики в сети.

«Сумасшедшие! Сейчас они выглядят хорошо, но как они будут выглядеть после аварии?» — возмутился один из комментаторов. «Никакого уважения к культуре страны и правилам дорожного движения. Я уже вижу страницы со сборами на портале Go Fund Me…» — негодовал другой.

Третий пользователь назвал девушек «кретинками», а четвертый посоветовал им больше никогда не возвращаться на Бали.

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