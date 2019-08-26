Российская путешественница умерла после ДТП на Бали

Российская путешественница и блогерша скончалась в больнице после ДТП с мотоциклом, которое произошло на острове Бали. Об этом сообщается на ее странице в Instagram.

32-летняя Олеся Сацункевич из Краснодара каталась на мотоцикле и попала в аварию 11 августа. После инцидента у нее произошел отек мозга и началось кровоизлияние, девушка впала в кому.

Местные врачи не смогли прооперировать туристку из-за нестабильного состояния, и позже ее перевезли в клинику в Москве. «После перелета в Россию состояние Олесечки стабильное. Проводятся мероприятия интенсивной терапии. Ежедневно проводятся обследования и анализы ее состояния, которые не были проведены на Бали», — писали друзья на странице Сацункевич.

25 августа девушка умерла. «Сегодня Олеси не стало. Дату и место прощания сообщим позже», — появилась публикация в ее Instagram-аккаунте.

В феврале два туриста из России погибли в результате аварии на острове Пхукет, Таиланд. Россияне на мотоцикле столкнулись с пикапом на склоне холма Патонг. Ими оказались 29- и 31-летний мужчины. Туристов доставили в больницу, однако спасти их жизни врачам не удалось.

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