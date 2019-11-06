Пассажирка в откровенном наряде села на колени к парню и была пристыжена

Девушка пожаловалась на сотрудников авиакомпании, которые пристыдили ее за то, что она сидела на коленях своего парня в слишком откровенном наряде. Об этом сообщает The Sun.

По словам 33-летней Серы Натан (Serah Nathan), инцидент произошел, когда она ожидала посадки на рейс до Мельбурна в аэропорту Сиднея. Она пояснила, что расставалась с любимым до Рождества, и поэтому сидела у него на коленях. На ней был темно-серый короткий топ и светло-серые штаны для бега.

«Внезапно ко мне подошла представительница авиакомпании Jetstar и потребовала, чтобы я пересела на отдельное кресло из-за того, что за нами наблюдали дети. Однако мы с партнером не видели ни одного ребенка поблизости и были в замешательстве из-за такой просьбы», — вспоминает Натан.

После этого девушка спокойно попросила объяснить, почему она не может общаться с парнем, сидя на его коленях. На это сотрудница ответила, что таким поведением пассажирка проявляет неуважение к родителям, которые сидят вокруг них.

Кроме того, представительница Jetstar уточнила, что одежда пассажирки неприемлема для перелета в самолете авиакомпании. Возмущенная и оскорбленная таким обращением, Натан сфотографировала свой наряд и отправила его в службу поддержки, однако получила крайне странный ответ. «Я увидела вашу фотографию. Вы очень красивая девушка. Вашему парню невероятно повезло», — написал специалист.

Jetstar пообещал провести расследование инцидента и принес туристке извинения.

В июле пассажирка авиакомпании EasyJet пожаловалась на стюардессу, которая не пустила ее в самолет из-за вызывающего наряда. 31-летняя Гарриет Осборн поднялась на борт самолета, следовавшего из Малаги в Лондон, в прозрачной кружевной блузке черного цвета, надетой на голое тело.

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