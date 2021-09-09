Россияне назвали главные раздражающие недостатки Хургады

Старые отели, разбавленные напитки и навязчивые местные жители названы самыми раздражающими минусами Хургады у россиян. Об этом пишет портал «Тонкости туризма».

Так, одним из главных недостатков популярного египетского курорта стала обшарпанная и износившаяся мебель в большинстве гостиниц. Согласно отзывам, путешественников также возмущают плохо работающая сантехника, кондиционеры, которые «дышат на ладан» и несоответствие отеля заявленному количеству звезд.

Кроме того, туристы жалуются на качество питания — по их словам, разбавляются водой не только алкогольные напитки, но и кофе.

Другой минус — это поведение самих египтян, которые оказывают грубые знаки внимания на улицах города и делают двусмысленные намеки девушкам. Отмечается, что у персонала гостиниц распространено мошенничество — сотрудники зачастую вымогают деньги за бесплатные услуги.

Среди других недостатков россияне обратили внимание на грязь в городе, чрезмерно придирчивый досмотр в аэропорту и выросшие цены на гостиницы — тур на двоих в Хургаду стоит от 85 тысяч рублей.

Ранее в сентябре жительница Крыма перечислила привычки российских туристов, которые выводят ее из себя. По ее словам, самое неприятное в отдыхающих — это курение и выгул собак в общественных местах, мусор, оставленный на природе, и «долбящая» громкая музыка.