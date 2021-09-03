Бортпроводник рассказал о самых странных просьбах пассажиров на борту самолета

Бортпроводник, прославившийся в сети благодаря видео об особенностях своей профессии, перечислил самые странные просьбы и вопросы пассажиров, задаваемые на борту самолета. Об этом он рассказал в своем TikTok-аккаунте.

Так, однажды его спросили, с какой стороны нужно сесть, чтобы увидеть океан. Как пояснил мужчина, необычность вопроса в том, что его задали во время полета из одного города штата Аризона в другой — населенные пункты расположены посреди континента вдали от побережья.

Также бортпроводник удивился, когда его спросили, сам ли он укладывает свои волосы. Еще одна ситуация, которая его поразила, — это вопрос пассажира «где мой снек?» и последующий отказ от еды.

Блогер добавил, что как-то раз после посадки один из пассажиров попросился ненадолго выйти из самолета, чтобы «подышать воздухом». «Зачем? Трап все равно попадут через 10 минут, а выпускать людей просто так запрещено», — прокомментировал он.

Ранее в сентябре бортпроводники перечислили вопросы пассажиров, которые выводят из себя членов экипажа. Так, одна из самых раздражающих просьб — это сказать, над каким городом пролетает самолет. Как призналась сотрудница авиакомпании, чаще всего она называет рандомный населенный пункт.