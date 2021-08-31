Бортпроводники рассказали о способе тайно отомстить раздражающим пассажирам

Бортпроводники назвали напиток, с помощью которого можно тайно отомстить раздражающим пассажирам во время полета. Об этом сообщает The Sun.

Как рассказала бывшая стюардесса Шон Кэтлин (Shawn Kathleen), хамящим путешественникам она всегда добавляет в сок или газировку как можно больше льда.

«Это действенный метод, который всегда выводит из себя. Месть — это блюдо, которое подают холодным», — отметила девушка и добавила, что никогда бы не стала плевать в чашку пассажиру, каким бы грубым он не был.

Другой бортпроводник пояснил, почему не стоит заказывать на борту летящего самолета диетическую колу. Так, из-за давления в самолете газированные напитки из жестяных банок сильно шипят, и их гораздо труднее налить в стакан.

«Вас будут обслуживать намного дольше, если вы закажете себе диетическую колу», — уточнил он.

Кроме того, бортпроводник порекомендовал избегать употребления чая и кофе в самолете. По его словам, емкости с горячими напитками редко моются, поэтому в жидкости часто плавает осадок или налет со стенок посуды.

Другой собеседник издания рассказал, что у кабинного экипажа есть особые обозначения для пассажиров, которые вызывают симпатию. Например, между собой их могут называть кодовым именем «Боб» или употреблять в их отношении фразу «горячий кофе».

Ранее в августе стюардесса предложила заклеить рот двухлетней девочки медицинской маской и нарвалась на скандал со стороны ее родителей. К американке, летевшей вместе с маленькими ребенком, подошла бортпроводница и попросила надеть на нее средства защиты, однако девочка начала сопротивляться.

