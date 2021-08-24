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Стюардесса раскрыла причину попадания пассажиров в черный список авиакомпаний

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Фото: JC Gellidon / Unsplash

Стюардесса американской авиакомпании Кэт Камалани (Kat Kamalani), прославившаяся в соцсетях благодаря историям о своей работе, раскрыла главную причину, из-за которой пассажира могут включить в черный список перевозчика. Об этом она рассказа в своем TikTok-аккаунте.

Так, лишиться права на перелет или попасть в список нежелательных клиентов можно из-за слишком громких разговоров, хамства, грубости и агрессивных действий по отношению к бортпроводникам или попутчикам.

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По словам стюардессы, члены экипажа подготовлены к любым подобным ситуациям и смогут справиться с ними как на земле, так и на высоте 10 тысяч метров. «Поэтому не думайте, что можете вести себя неадекватно или дебоширить безнаказанно, полиция все равно вас достанет», — отметила она и добавила, что обо всех внештатных ситуациях стюардессы докладывают сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее в августе на рейсе СочиУфа пьяный россиянин устроил дебош и обругал бортпроводницу. Мужчина нецензурно выражался в адрес окружающих и попытался ударить одного из пассажиров — в результате пилоты решили совершить экстренную посадку в Волгограде.

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