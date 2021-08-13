Обругавший стюардессу россиянин устроил дебош в самолете и попал на видео

Дебош пьяного россиянина, обругавшего стюардессу в самолете, попал на видео. Запись опубликована на информационном интернет-портале «МВД МЕДИА».

На размещенных в сети кадрах видно, как мужчина в нетрезвом состоянии нарушает общественный порядок: нецензурно выражается, грубит, пытается ударить одного из пассажиров и ведет себя агрессивно по отношению к бортпроводнице на рейсе Сочи — Уфа.

После случившегося пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в Волгограде. В аэропорту дебошира задержали сотрудники линейного отделения полиции Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте. В отношении мужчины возбужденно уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в июле сообщалось, что пассажир-мусульманин Мохаммед Амин (Mohammed Amin) пробрался в бизнес-класс самолета ради водки, выкрал алкоголь у своего отца и устроил дебош. За нарушение общественного порядка 33-летний правонарушитель сел в тюрьму на год. Инцидент произошел во время полета из Омана в Великобританию.