Стюардесса назвала самые необходимые вещи в полете

Американская стюардесса назвала предмет, без которого не обходится ни одно ее путешествие

Американская стюардесса Кэт Камалани (Kat Kamalani), которая прославилась в социальных сетях благодаря рассказам о своей работе, назвала самые необходимые предметы в полете. Своим опытом она поделилась на видео в TikTok.

Бортпроводница пояснила, что летает в качестве члена экипажа уже более шести лет и ни одно ее путешествие не обходилось без этих вещей. Так, по словам Камалани, она всегда берет с собой отдельную сумку для еды, чтобы не тратить время и деньги на покупку дорогостоящих невкусных обедов в аэропортах.

Чтобы поддерживать в ней холодную температуру, девушка кладет приготовленные блюда в специальный контейнер, а затем обкладывает его мешочками со льдом. «Таким образом ваш обед или смузи будет оставаться свежим в течение всего полета», — пояснила она.

Ранее в своих видео стюардесса раскрыла причину попадания пассажиров в черный список авиакомпаний. Она отметила, что лишиться права на перелет или попасть в список нежелательных клиентов можно из-за слишком громких разговоров, хамства, грубости и агрессивных действий по отношению к бортпроводникам или попутчикам.