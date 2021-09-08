Крымчанка назвала самые раздражающие привычки российских туристов

Жительница Крыма назвала привычки приезжих туристов, которые ее раздражают больше всего. Об этом девушка рассказала в своем личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, россиянка призналась, что самое неприятное для нее это сигаретный дым и оставленный после отдыхающих мусор.

«Никогда не пойму тех, кто выбрасывает мусор в неположенных местах и оставляет его после себя на природе. Вот сколько отдыхала на природе все вокруг убирают за собой, так откуда столько мусора тогда бывает?», — возмутилась крымчанка.

Тем не менее автор блога отметила, что с прошлого года туристы перестали курить на пляжах и стали чаще соблюдать чистоту в общественных местах.

Помимо этого жительницу Крыма раздражает громкая музыка, которую она назвала «долбежкой», и выгул собак на общественных пляжах. По мнению россиянки, питомцы часто мешают остальным отдыхающим.

В заключении девушка добавила, что совершенно не понимает претензий к туристам, которые заходят в купальной одежде в магазины. Она считает, что для отдыхающих или живущих рядом с морем людей такая ситуация вполне нормальная.

Ранее в августе жители Крыма объяснили, в чем главная разница между российскими и украинскими туристами, приезжающими отдохнуть на полуостров. Так, среди названных отличий был назван акцент, с которым украинские путешественники говорят на русском языке, и финансовая составляющая, которая по мнению некоторых крымчан была заметна в том числе и до 2014 года.

