Россиянин выяснил у жителей Крыма причины их недовольства приезжими туристами

Российский турист побывал в Крыму и выяснил у местных жителей, что их раздражает в поведении приезжих туристов. О причинах недовольства мужчина рассказал в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как выяснил путешественник, крымчан раздражает, когда туристы «ведут себя не как в гостях, а как у себя дома», забывая про этические нормы. Например, некоторые отдыхающие могут позволить себе громко ругаться матом, употреблять алкоголь в больших количествах, или даже спать на лавочках в парке.

Также, по мнению автора блога, жители полуострова недовольны тем, что из-за наплыва туристов в летнем сезоне увеличиваются цены на продукты, такси и прочие услуги.

«На рынке ведь нет разделения на "свой" и "чужой" — все покупают по одним ценам. И особенно сильно от этого страдают бюджетники, пенсионеры и прочие прочие категории граждан с фиксированным доходом», — считает россиянин.

Еще один пункт — «жлобство» отдыхающих. Блогер поделился, что жители республики, которые работают в туристической сфере, рассказали ему, что чаевые от гостей полуострова «не то чтобы редкость, но явление не частое». Кроме того, крымчане ругают путешественников за оставленный мусор на пляжах и в городах.

«Каждый сезон отдыхающие оставляют так много отходов, что постепенно полуостров начинает зарастать грязью. Многие люди ежегодно возвращаются в Крым на излюбленные места, но при этом сами же умудряются бросать там мусор», — согласился с претензиями местных жителей турист.

Ранее в августе россиянин отдохнул в Крыму и возмутился одним «советским пережитком». Так, путешественник, который отдыхал на полуострове 40 лет назад, удивился, что для посещения практически любого музея по-прежнему необходимо быть в составе экскурсионной группы.